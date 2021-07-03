شكرا لقرائتكم خبر بدءا من اليوم.. منع سفر المواطنين إلى 3 دول بلا إذن مسبق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، تقرر منع سفر المواطنين إلى إثيوبيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، دون إذن مسبق اعتبارا من اليوم طبقا لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها؛ توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم.

القرار شمل:

1 منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقا، كما تقرر تعليق القدوم من كل من إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، إضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية؛ إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلا عن جميع الدول المعلنة سابقا.

2 إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.

3 يستنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الـ11 من مساء الأحد 24 ذي القعدة 1442 الموافق 4 يوليو 2021، وذلك مع عدم الإخلال بما يتخذ حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

4 يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من الـ11 من مساء اليوم الأحد 24 ذي القعدة 1442 الموافق 4 يوليو 2021.