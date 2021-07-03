، "الشرعان" يتفقَّد المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في مواقع مختلفة بسكاكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد ضرورة إنهائها وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية

تفقَّد أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، يرافقه كل من وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد البراهيم، ووكيل الأمين للصيانة والتشغيل المهندس أحمد العيسى، والمدير العام للمشاريع المهندس إيهاب الذويب، والمدير العام للعلاقات والإعلام عمر الحموان، سبعة من المشروعات البلدية التي يجري تنفيذها في مواقع مختلفة بمدينة سكاكا، ضمن جهود الأمانة المستمرة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وشملت جولة الأمين الميدانية متابعة سير العمل في مشروع جسر ونفق طريق الملك خالد بمدينة سكاكا، ونسبة الإنجاز والمراحل المتبقية.

كما تفقَّد "الشرعان" خلال الجولة طريق الملك فهد، وكلاً من الممشى الغربي والشمالي في سكاكا، واختتم جولته التفقدية بمشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز، وتطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل، وتطوير الوسط التجاري.

وشدَّد أمين الجوف على المقاولين بسرعة تنفيذ المشروعات وإنجازها في الوقت المحدد، مؤكدًا ضرورة إنهاء المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

وأكد "الشرعان" حرص الأمانة على تنفيذ المشروعات بأفضل معايير الجودة والسلامة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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