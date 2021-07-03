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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير فضائية، نقلتها قناة "أبوظبي" الرياضية، أن نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع اللاعب إيغور كورونادو، لاعب الشارقة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتحدث عادل الحمادي، المنسق الإعلامي السابق لفريق الشارقة، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً : "بعد حصوله على لقب الأفضل في دوري الخليج العربي ارتبط اسمه مع نادي الهلال السعودي، ولكنه استمر، بل جدد عقده مع الشارقة، واليوم يصل عرض رسمي من الاتحاد السعودي، وجماهير (العميد) تتفاعل مع الخبر، وتُمنِّي النفس بضم اللاعب البرازيلي إيغور. إلى ماذا يا تُرى ستنتهي الأمور".
الجدير بالذكر أن عقد اللاعب مع الشارقة مستمرٌّ حتى عام 2023.
وكورونادو انضم إلى الشارقة في 2018 قادمًا من باليرمو الإيطالي، وسجل 43 هدفًا، وصنع 31 أخرى، خلال 70 مباراة رسمية مع الفريق.الاتحاد
"الاتحاد" يسعى لضم "إيغور كورونادو" محترف "الشارقة"محمد السيّد الخليج 365 2021-07-03
كشفت تقارير فضائية، نقلتها قناة "أبوظبي" الرياضية، أن نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع اللاعب إيغور كورونادو، لاعب الشارقة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتحدث عادل الحمادي، المنسق الإعلامي السابق لفريق الشارقة، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً : "بعد حصوله على لقب الأفضل في دوري الخليج العربي ارتبط اسمه مع نادي الهلال السعودي، ولكنه استمر، بل جدد عقده مع الشارقة، واليوم يصل عرض رسمي من الاتحاد السعودي، وجماهير (العميد) تتفاعل مع الخبر، وتُمنِّي النفس بضم اللاعب البرازيلي إيغور. إلى ماذا يا تُرى ستنتهي الأمور".
الجدير بالذكر أن عقد اللاعب مع الشارقة مستمرٌّ حتى عام 2023.
وكورونادو انضم إلى الشارقة في 2018 قادمًا من باليرمو الإيطالي، وسجل 43 هدفًا، وصنع 31 أخرى، خلال 70 مباراة رسمية مع الفريق.
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
10:12 PM
كشفت تقارير فضائية، نقلتها قناة "أبوظبي" الرياضية، أن نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع اللاعب إيغور كورونادو، لاعب الشارقة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتحدث عادل الحمادي، المنسق الإعلامي السابق لفريق الشارقة، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً : "بعد حصوله على لقب الأفضل في دوري الخليج العربي ارتبط اسمه مع نادي الهلال السعودي، ولكنه استمر، بل جدد عقده مع الشارقة، واليوم يصل عرض رسمي من الاتحاد السعودي، وجماهير (العميد) تتفاعل مع الخبر، وتُمنِّي النفس بضم اللاعب البرازيلي إيغور. إلى ماذا يا تُرى ستنتهي الأمور".
الجدير بالذكر أن عقد اللاعب مع الشارقة مستمرٌّ حتى عام 2023.
وكورونادو انضم إلى الشارقة في 2018 قادمًا من باليرمو الإيطالي، وسجل 43 هدفًا، وصنع 31 أخرى، خلال 70 مباراة رسمية مع الفريق.
، "الاتحاد" يسعى لضم "إيغور كورونادو" محترف "الشارقة" ،
المصدر : الخليج 365
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