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الاتفاق يواصل تحضيراته.. ودي سوزا ينتظم بالتدريبات

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محمد بن مسعود - الدمام - انتظم البرازيلي إليريك دي سوزا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، والذي أُقيم على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق، وذلك بعد قدومه من بلاده وتمتعه بالإجازة الصيفية.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية متنوعة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على 4 أبواب صغيرة.الاتفاق

الاتفاق يواصل تحضيراته.. ودي سوزا ينتظم بالتدريبات

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-03

انتظم البرازيلي إليريك دي سوزا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، والذي أُقيم على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق، وذلك بعد قدومه من بلاده وتمتعه بالإجازة الصيفية.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية متنوعة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على 4 أبواب صغيرة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442

10:11 PM

انتظم البرازيلي إليريك دي سوزا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، والذي أُقيم على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق، وذلك بعد قدومه من بلاده وتمتعه بالإجازة الصيفية.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية متنوعة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على 4 أبواب صغيرة.

، الاتفاق يواصل تحضيراته.. ودي سوزا ينتظم بالتدريبات ،
المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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