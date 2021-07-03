شكرا لمتابعة خبر عن الشمراني: الحوت المكتشف جاهز للعرض في أحد متاحف المملكة خلال 2022 "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله الشمراني، إن الحوت المكتشف جاهز للعرض في أحد متاحف المملكة خلال عام 2022.

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية بقناة "السعودية"، للحديث عن طريقة تحديد عمر الحوت المكتشف والذي يقدر بحوالي ٣٧ مليون سنة، وموعد عرضه في متحف بالمملكة.

وكان الشمراني ذكر في تصريحات سابقة أن الحوت المكتشف بشمال المملكة شبه كامل، وسيقدم خدمة للباحثين حول العالم، مبينا أن الاكتشاف عبارة عن نوع فريد من الحيتان البحرية، والتي انقرضت منذ حوالي 37 مليون سنة.