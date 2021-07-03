شكرا لمتابعة خبر عن آخر ظهور لـ"أحمد عسيري" أثناء احتفاله بتخرج ابنه الأكبر "أنس" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت صورة معالي الفريق أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، أثناء احتفاله بتخرج ابنه الأكبر أنس.

وشارك الصحفي طلحة الأنصاري، صورتين عبر موقع "تويتر"، تظهران معالي الفريق أحمد عسيري، مع ابنه الأكبر "أنس"، حيث بدا الأخير في صورة يقبل والده على رأسه، بينما ظهر في أخرى يقف بجانب والده.

وكان معالي الفريق أحمد عسيري، تولى عددًا من المناصب، أبرزها نائب رئيس المخابرات العامة.