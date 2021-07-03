شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. امرأة تضع 5 شروط من أجل " هر " لتعود لزوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث باسم السبعي، عضو الجمعية العلمية السعودية في القران الكريم والعلوم، عن المواقف الطريفة والغريبة لطلب النساء الطلاق أثناء معايشته لمجالس الصلح.

وقال "السبعي" أن السوشال ميديا من أبرز الأسباب التي تسببت في ارتفاع حالات الطلاق خاصة وأنها لها تأثير كبير على البيوت والأسرة وهذا ملاحظ بقوة في مجالص الصلح، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي في أسبوع".

وعن أغرب حالات الطلاق التي عايشها، أضاف: "رجل قارب الستين والمرأة قاربت الخمسين وعايزة تطلق من الزوج وقالت ضربني والزوج قالها (امتي ضربتك) ، وطلع الموضوع من 8 سنوات وجابوا بعده 3 أطفال وبعد ما تكلم المصلحين مع المرأة وجدوا إن عندها (أخت) أحدثت شرخ في العلاقة بينهما".

كما كشف عن شروط إحدى السيدات التي كاد أن يتسبب "قط" في طلاقها، قائلاً: "امرأة عندها (هر) ولما جينا مجلس الصلح اشترطت 7 شروط و 5 منهم للقط واتنين لها".

وتتطرق "السبعي" للحديث أيضًا عن دور الرجال في احتواء الموقف وتابع: "الكثير من الرجال يطالب بحقوقه ولا يؤدي واجباته وهذه حالات كتير في المجتمع وفي اختلاف في المفاهيم والنتيجة هدم البيت والأطفال بيكونوا ضحية".