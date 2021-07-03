أسعار البنزين الجديدة عن شهر يوليو خلال أيام.. وترقب لقرار «أرامكو»

الرياض - محمد عبدالله - تعلن شركة أرامكو، يوم السبت المقبل، أسعار الوقود الجديدة (البنزين، الديزل، وغيرها) عن شهر يوليو، وسط حالة من الترقب بين المواطنين والمقيمين، انتظارًا لما سوف يقرره عملاق النفط السعودي.

وتعكف «أرامكو» على مراجعة الأسعار المعمول بها حاليًا، في ضوء المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي، تأثرًا بتداعيات متحور كورونا الهندي على الاقتصاد العالمي، فضلا عن اجتماعات أوبك بلس، والتي أرجئت إلى الاثنين المقبل.

ومن المقرر، أن تعلن «أرامكو» في العاشرة مساء السبت المقبل، أسعار البنزين الجديدة، التي سيتم تطبيقها بدايةً من صباح الأحد 11 يوليو 2021.

وقد انشغل الكثير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما سوف تأتي به «أرامكو» من قرارات بشأن الأسعار المنتظرة؛ فيما عبر البعض عن أمنياته في أن تستقر الأسعار عند مستوياتها الحالية على الأقل، أمل آخرون أن تتراجع الأسعار.

وكانت أرامكو أعلنت الشهر الماضي أسعار الوقود المعمول بها حاليًا على النحو التالي:

سعر بنزين 91: 2.18 ريال للتر

سعر بنزين 95: 2.33 ريال للتر

سعر الديزل 0.52 ريال للتر

سعر الكيروسين 0.70 ريال

غاز البترول المسال 0.75 ريال للتر.

وكانت شركة «أرامكو السعودية»، قررت منذ فبراير 2020 مراجعة أسعار الوقود شهريًا بدلًا من أن يكون ربع سنوي.

واستهدف القرار خفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير من المملكة لأسواق العالم، وتم تحديد اليوم العاشر من كل شهر للتعديل، والتطبيق يكون في اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة.