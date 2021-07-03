إيقاف مواطن بالرياض صوّر نساء يمارسن الرياضة وتلفّظ بكلمات منافية للأخلاق

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، السبت، القبض على مواطن، صور مجموعة من النساء وهنّ يمارسن رياضة ركوب الدراجات، وتلفظ بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس إن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير مجموعة من النساء وهنّ يمارسن رياضة ركوب الدراجات، وتلفظ بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، أثناء أداء عمله لدى شركة حراسات مدنية في أحد المواقع بالرياض.

وأكد متحدث شرطة الرياض، أنه جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.