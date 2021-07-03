مندوب توصيل: دخلنا بعد التوطين وصل إلى 12 ألفًا شهريًا

الرياض - محمد عبدالله - كشف مندوب توصيل طلبات، أن توطين مهنة توصيل الطلبات جاءت بأثر إيجابي على العاملين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الدخل الشهري للبعض قد يصل إلى 12 ألف ريال، كما استطاع آخرون شراء بيت وسيارة من هذا العمل.

وتحدث مندوب التوصيل صالح الشيبان، خلال لقاء مع برنامج «120» على قناة «الإخبارية»، عن طبيعة عمله في وظيفة مندوب توصيل وراتبه الشهري، قائلا إنه عمل في أكثر من شركة توصيل منذ 3 سنوات.

وأوضح أن وظيفة مندوب توصيل كانت منذ بدايته أساسية له، ولكن بعد التحاقه بكلية العلوم والطيران الأسترالية أصبح دوامه جزئيًا.

وقال الشيبان إن حملة التوطين أسهمت في تحسين أحوال العاملين في هذا المجال، بما ساعدهم في شراء منزل أو سيارة جديدة من خلال العمل بهذا المجال، مضيفا أن الدخل الشهري للعاملين في هذا المجال يتراوح من 6 إلى 12 ألف ريال، وذلك بحسب تفرغ العامل لممارسة هذا العمل.

ولفت إلى المشاكل التي يواجهها مندوب التوصيل مع العملاء ومنها عدم تقدير سبب تأخير المندوب، كاشفا عن الصعوبات اليومية التي تواجههم، مثل الحوادث وحرارة الشمس.