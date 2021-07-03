حرائق الغابات تطال متنزه الملك خالد بالبشائر

نشب حريق، مساء أول من أمس، في متنزه الملك خالد بقرية آل لعلاء في مركز البشائر بعسير، وانتشر الحريق على مساحة 100متر×100متر وباشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة بلقرن والمراكز التابعة لها موقع الحريق منذ بدايته، وتمت السيطرة عليه خلال ساعة تقريبا من وقوعه.

وشارك في عملية إطفاء الحريق عدد من الجهات الأمنية ذات الاختصاص، كما شاركت فرق من الهلال الأحمر بالمنطقة وبلدية المحافظة والمراكز التابعة لها وفرع وزارة النقل.

يذكر أن الحريق انتشر في منطقة غابات كثيفة مشابهة لمواقع الحرائق السابقة التي توالت خلال الأيام العشرة الماضية في محافظات ومراكز المسقي، السودة، تنومة، النماص، وأخيرا تمنية بمتنزه الجرة تحديدا والتابعة أيضا لمنطقة عسير، ولكن تمكنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من منع توسع وامتداد الحريق إلى أماكن أخرى وخروجه عن السيطرة رغم اشتداد الرياح وانتشار الأعشاب الجافة.