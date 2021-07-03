مواطن ينجح في الاستزراع السمكي بتبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ساقت تجربة تربية الأسماك في بركة مياه صغيرة بالمزرعة المهندس مازن القعير بمدينة تبوك، إلى استحداث مشروع لاستزراع سمك «البلطي» في أحواض المياه العذبة.

الفكرة بدأت عندما طلب منه أحد أبنائه السماح له بتربية الأسماك داخل المزرعة في بركة مياه اسمنتية لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين، وعندما لاحظ تكاثر الأسماك، وقرأ المزيد عن الاستزراع ومدى الاستفادة من مياهها كسماد طبيعي في أعمال الزراعة، بدأ بتجربة الاستزراع السمكي بجهود ذاتية قائمة على مكونات المزرعة من خلال إنشاء أحواض للمياه العذبة كبيئة مناسبة لأسماك «البلطي» بأنواعه «الأزرق والأبيض والزيلي والأسود والنيلي» لقدرتها على العيش في أحواض ينخفض فيها تركيز الأكسجين والاعتماد في تغذيتها على المصادر الطبيعية، وما يتميز به هذا النوع من السمك من قدرة على مقاومة الأمراض والطفيليات. وأضاف بأن مشروعه بالتجربة الشخصية المعتمدة على مكونات المزرعة كانت العامل المساعد للانطلاق، وصولا لتسويق المنتج محليا وتحقيق العائد المادي.

ويتميز سمك البلطي باحتوائه على كميات عالية من البروتينات ونسبة قليلة من السعرات الحرارية والدهون.