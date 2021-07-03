شكرا لقرائتكم خبر استعدادات تنظيمية وصحية لخدمة قاصدات الحرم خلال الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرغت وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام من كل الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام خلال موسم الحج للعام الحالي.

وأكدت وكيلة الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود العبود، أن الوكالة التطويرية والوكالات المساعدة والإدارات الميدانية والإدارية التابعة لها تسير بخطى ثابتة وواثقة، من خلال ما تم رسمه من خطط تطويرية وبرامج ومبادرات رائدة وورش عمل دورية مع الجهات المشاركة، للإسهام وبشكل فاعل في تحسين مخرجات الأعمال والخدمات، مع الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة كافة، وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية بما يراعي سلامة قاصدات بيت الله الحرام، ليؤدين شعائرهن وسط بيئة صحية متكاملة وأجواء روحانية آمنة، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتمثلت بعض تلك الاستعدادات في تجهيز المصليات وتنظيمها لتفويج القاصدات إليها مع تحقيق التباعد، ومضاعفة مرات تعقيمها، وتكثيف عدد الموظفات على الأبواب وفي الممرات والساحات، وذلك لتنظيم وتسهيل دخول القاصدات وتهيئة مصليات ذوات الإعاقة لاستقبال الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات كافة لهن، والمتابعة المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمعالجة الملاحظات، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

يذكر أن الجهود المبذولة من قبل الوكالة التطويرية للشؤون النسائية والمنفذة بحرفية عالية، تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رغبة للوصول إلى حج متميز تراعى فيه أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة البيئية.