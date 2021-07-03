فرش جامع ميقات ذي الحليفة بسجاد مقاوم للحريق والتعفن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة أعمال مشروع فرش جامع ميقات ذي الحليفة بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية، تم تجهيزه بأيد فنية ماهرة ومتخصصة عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة بصناعة السجاد بالمملكة، تماشيا مع توجيهات القيادة القاضية بتسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن. وبلغت كمية فرش الجامع 5000 م2 من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة، بسماكة 8 ملم، شملت كامل مصلى الجامع والساحات التابعة التي تتسع لـ5 آلاف مصل ومصلية، كما تميز السجاد المعتمد في المشروع بجودته العالية، حيث تمت صناعته من مادة الإكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن وفق أعلى المواصفات العالمية. السجاد المعتمد في المشروع:





تمت صناعته من مادة الإكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن



يتمير بطرازه الإسلامي الذي لا يلهي المصلين



يتميز بوبره الكثيف المعالج والمقاوم للبكتيريا والتعفن



لونه الأحمر لا يتلاشى مع الزمن ويتحمل الضغط العالي والاستخدام الشاق



بلغ عدد الصفوف في الاتجاه الطولي 1200



وفي الاتجاه العرضي 500



عدد العقد 600,000 عقدة



عدد النقط بالفرش مليون و200 ألف نقطة



ارتفاع الوبر 12 ملم بسماكة كلية 15 ملم



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