فرش جامع ميقات ذي الحليفة بسجاد مقاوم للحريق والتعفن

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وبلغت كمية فرش الجامع 5000 م2 من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة، بسماكة 8 ملم، شملت كامل مصلى الجامع والساحات التابعة التي تتسع لـ5 آلاف مصل ومصلية، كما تميز السجاد المعتمد في المشروع بجودته العالية، حيث تمت صناعته من مادة الإكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن وفق أعلى المواصفات العالمية.
السجاد المعتمد في المشروع:
- تمت صناعته من مادة الإكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن
- يتمير بطرازه الإسلامي الذي لا يلهي المصلين
- يتميز بوبره الكثيف المعالج والمقاوم للبكتيريا والتعفن
- لونه الأحمر لا يتلاشى مع الزمن ويتحمل الضغط العالي والاستخدام الشاق
- بلغ عدد الصفوف في الاتجاه الطولي 1200
- وفي الاتجاه العرضي 500
- عدد العقد 600,000 عقدة
- عدد النقط بالفرش مليون و200 ألف نقطة
- ارتفاع الوبر 12 ملم بسماكة كلية 15 ملم
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