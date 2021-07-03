الشورى يناقش تقارير 15 جهة حكومية الأسبوع المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل مجلس الشورى الأسبوع المقبل عقد أعمال جلساته العادية من أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة (عبر الاتصال المرئي)، حيث يستعرض المجلس خلالها عددا من الموضوعات المحالة إليه من هيئته العامة، بعد أن أنهت لجانه المتخصصة دراستها وقدمت عليها توصياتها اللازمة تمهيدا لمناقشتها أمام المجلس لاتخاذ قراره بشأنها.

ويستهل مجلس الشورى الاثنين المقبل جدول أعماله بمناقشة تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتقرير من لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية حيال ما تضمنه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، كما ينظر المجلس في تقرير آخر يتضمن لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، وذلك بعد مناقشته في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس خلال جلسته تقريرا من اللجنة الصحية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير مقدمة عليه توصياتها اللازمة، كما يبحث المجلس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس تقريرين ستقدمهما لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

إلى ذلك يناقش المجلس في جلسته التي يعقدها الثلاثاء المقبل تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة الوطنية

للأمن السيبراني، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة، وكذلك تقريرا من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، إضافة إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تعديل عدد من مواد نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 / 7 / 1442هـ، وتقرير آخر تقدمت به اللجنة بشأن دراسة ما ورد في البندين (ثالثا ورابعا) من التوصيات الواردة في محضر هيئة الخبراء المتعلقة بتعديل نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.

بعد ذلك ينتقل المجلس إلى حسم قراره بالتصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

كما يصوت الشورى بعد ذلك على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الالكتروني، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة، إضافة إلى مناقشة تقرير ستقدمه إلى المجلس لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف، وتقرير آخر ستقدمه لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس التي يعقدها الأربعاء المقبل، أدرج المجلس في مستهلها للمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات.

فيما يناقش المجلس تقريرين من لجنة الاقتصاد والطاقة، أولهما بشأن تعديل المادتين (الثانية والـ15) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10 / 7 / 1403هـ، والثاني بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8 / 2 / 1423هـ.