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افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت) قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.
ونقل التلفزيون الرسمي مراسم الافتتاح في حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ورفع "السيسي" العلم المصري على قاعدة "3 يوليو" التي تقع بمنطقة جرجوب في محافظة مرسى مطروح وتبلغ مساحتها عشرة ملايين متر مربع.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أنها "أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي".
وأضاف أن من بين مهام القاعدة، أيضًا "تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية".
مساحتها 10 ملايين م2.. مصر تفتتح قاعدة بحرية استراتيجية على ساحل "المتوسط"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-03
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت) قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.
ونقل التلفزيون الرسمي مراسم الافتتاح في حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ورفع "السيسي" العلم المصري على قاعدة "3 يوليو" التي تقع بمنطقة جرجوب في محافظة مرسى مطروح وتبلغ مساحتها عشرة ملايين متر مربع.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أنها "أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي".
وأضاف أن من بين مهام القاعدة، أيضًا "تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية".
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
05:19 PM
تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت) قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.
ونقل التلفزيون الرسمي مراسم الافتتاح في حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ورفع "السيسي" العلم المصري على قاعدة "3 يوليو" التي تقع بمنطقة جرجوب في محافظة مرسى مطروح وتبلغ مساحتها عشرة ملايين متر مربع.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أنها "أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي".
وأضاف أن من بين مهام القاعدة، أيضًا "تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية".
، مساحتها 10 ملايين م2.. مصر تفتتح قاعدة بحرية استراتيجية على ساحل "المتوسط" ،
المصدر : الخليج 365
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