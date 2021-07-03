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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل المنتخب الدنماركي إلى نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2020" بفوزه على نظيره التشيكي 2 -1 اليوم السبت في دور الثمانية.
وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف كاسبر دولبرغ الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة الـ42، وردَّ باتريك تشيك بهدف للمنتخب التشيكي في الدقيقة الـ48.
ورفع تشيك رصيده إلى خمسة أهداف؛ ليقتسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويلتقي المنتخب الدنماركي في المربع الذهبي الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا التي تقام في وقت لاحق.
بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 09:22 PMالدنمارك تبلغ نصف نهائي أمم أوروبا على حساب تشيكيا
تأهل المنتخب الدنماركي إلى نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2020" بفوزه على نظيره التشيكي 2 -1 اليوم السبت في دور الثمانية.
وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف كاسبر دولبرغ الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة الـ42، وردَّ باتريك تشيك بهدف للمنتخب التشيكي في الدقيقة الـ48.
ورفع تشيك رصيده إلى خمسة أهداف؛ ليقتسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويلتقي المنتخب الدنماركي في المربع الذهبي الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا التي تقام في وقت لاحق.
، الدنمارك تبلغ نصف نهائي أمم أوروبا على حساب تشيكيا ،
المصدر : الخليج 365
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