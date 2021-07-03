، الإدارة العامة للتدريب التقني بعسير تشارك في برامج الصيف ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير مشاركاتها ضمن مبادرة حسن الوفادة التي تأتي ضمن المبادرات التي تبنتها إمارة منطقة عسير. وقد قام عدد من المتدربات من الكليات التقنية للبنات بالمنطقة باستقبال ضيوف وزوار المنطقة بصالة القدوم بمطار أبها الدولي مرحبات بهم، ومقدمات لهم باقات الورود.
أوضح ذلك المدير العام للتدريب التقني بعسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، مضيفًا بأنه ضمن فعاليات مبادرة حسن الوفادة نظَّمت الإدارة معرضًا تقنيًّا في حديقة مطار أبها الدولي متزامنًا مع عدد من الفعاليات الترفيهية التي نفّذتها منسوبات الكليات التقنية للبنات بمنطقة عسير.
وأبان الدكتور سليمان الحفظي أن "تقني عسير" قام بتصميم خريطة عسير الإلكترونية لتسهيل معرفة المواقع السياحية بالمنطقة للزوار والمصطافين.
وعبّر المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن عظيم شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على اهتمامه الشديد بمنطقة عسير وأبنائها وزوارها، مؤكدًا أن المبادرة تأتي بتوجيه من سموه الكريم؛ وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها.. وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بمنطقة عسير.
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 09:19 PM
ضمن مبادرة حسن الوفادةالإدارة العامة للتدريب التقني بعسير تشارك في برامج الصيف
تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير مشاركاتها ضمن مبادرة حسن الوفادة التي تأتي ضمن المبادرات التي تبنتها إمارة منطقة عسير. وقد قام عدد من المتدربات من الكليات التقنية للبنات بالمنطقة باستقبال ضيوف وزوار المنطقة بصالة القدوم بمطار أبها الدولي مرحبات بهم، ومقدمات لهم باقات الورود.
أوضح ذلك المدير العام للتدريب التقني بعسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، مضيفًا بأنه ضمن فعاليات مبادرة حسن الوفادة نظَّمت الإدارة معرضًا تقنيًّا في حديقة مطار أبها الدولي متزامنًا مع عدد من الفعاليات الترفيهية التي نفّذتها منسوبات الكليات التقنية للبنات بمنطقة عسير.
وأبان الدكتور سليمان الحفظي أن "تقني عسير" قام بتصميم خريطة عسير الإلكترونية لتسهيل معرفة المواقع السياحية بالمنطقة للزوار والمصطافين.
وعبّر المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن عظيم شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على اهتمامه الشديد بمنطقة عسير وأبنائها وزوارها، مؤكدًا أن المبادرة تأتي بتوجيه من سموه الكريم؛ وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها.. وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بمنطقة عسير.
، الإدارة العامة للتدريب التقني بعسير تشارك في برامج الصيف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العامة للتدريب التقني بعسير تشارك في برامج الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.