شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يعزي أسرة الشهيد «الحريجي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، التعازي لأسرة شهيد الواجب جندي مشعل مطلق الحريجي أحد منسوبي الدفاع المدني بالدمام الذي استشهد أمس في أثناء مشاركته بعملية إطفاء حريق نشب في المدينة الصناعية في الدمام, بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي، وعدد من القيادات الأمنية. ونقل سمو المحافظ تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لأسرة الشهيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.