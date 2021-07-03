شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تبدأ القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء اليوم، القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم "الانتظام" للعام الجامعي المقبل 1442 / 1443هـ وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل 27 ذو القعدة.

ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات الراغبين بمتابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول للعام الجامعي 1442 - 1443هـ، مراجعة موقع الجامعة على الرابط: https://services.kfu.edu.sa/Admission/default.aspx.