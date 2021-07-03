أمير الشرقية ونائبه يعزيان أسرة الشهيد مشعل الحريجي ضحية حريق الدمام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أجرى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير الشرقية، اتصالًا لتعزية أسرة شهيد الواجب الجندي مشعل مطلق الحريجي، أحد منسوبي الدفاع المدني بالدمام، الذي استشهد الخميس أثناء مشاركته في عملية إطفاء حريق نشب في المدينة الصناعية في الدمام.

نائب أمير الشرقية:

كما أجرى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير الشرقية، اتصالًا بأسرة الشهيد مشعل الحريجي، عبّر خلاله عن تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد الذي قدم روحه أثناء تأدية واجبه.



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