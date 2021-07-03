اخبار السعوديه

جامعة الملك فيصل تبدأ القبول الإلكتروني لـ البكالوريوس والدبلوم

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم جامعة الملك فيصل تبدأ القبول الإلكتروني لـ البكالوريوس والدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

جامعة الملك فيصل تبدأ القبول الإلكتروني لـ البكالوريوس والدبلوم

حتى يوم الأربعاء المقبل 27 ذي القعدة

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء اليوم، القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم “الانتظام” للعام الجامعي المقبل 1442 / 1443هـ وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل 27 ذو القعدة.

رابط التقديم: 

ودعت جامعة المتقدمين والمتقدمات الراغبين بمتابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول للعام الجامعي 1442 – 1443هـ، مراجعة موقع الجامعة على الرابط: هنا.


شارك الخبر

مقالات ذات صلة




رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا