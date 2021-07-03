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شكرا لقرائتكم جامعة الملك فيصل تبدأ القبول الإلكتروني لـ البكالوريوس والدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03
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جامعة الملك فيصل تبدأ القبول الإلكتروني لـ البكالوريوس والدبلوم
حتى يوم الأربعاء المقبل 27 ذي القعدة
متابعات الخليج 365 - واس
بدأت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء اليوم، القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم “الانتظام” للعام الجامعي المقبل 1442 / 1443هـ وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل 27 ذو القعدة.
رابط التقديم:
ودعت جامعة المتقدمين والمتقدمات الراغبين بمتابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول للعام الجامعي 1442 – 1443هـ، مراجعة موقع الجامعة على الرابط: هنا.
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