طبيب عيون: الكتاركت لا تنتشر من عين لأخرى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نفى استشاري العيون الدكتور وليد عبدالله، الاعتقاد السائد عند الأشخاص الذين يصابون بالمياه البيضاء بأنها تنتقل من عين لأخرى.

وأكد لـ”متابعات الخليج 365“، أن هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلًا، فالكتاركت عبارة عن عتامة العدسة الشفافة الموجودة داخل العين، ويمكن تخيلها مثل نافذة من الزجاج المصنفر أو الزجاج الذي يوجد على سطحه بخار الماء.

عوامل وأعراض المرض:

وبين أن هناك عدة عوامل وراء حدوث الكتاركت منها التقدم في السن، العوامل الوراثية، مرض السكر، إصابة العين، جراحة سابقة بالعين، التعرض الطويل لأشعة الشمس بلا حماية منها، استعمال أدوية تحتوى على الكورتيزون، وأهم أعراضه الشائعة هي تشوش غير مؤلم في الرؤية، إحساس بالوهج والحساسية للضوء، تغير مستمر في النظارة الطبية، رؤية مزدوجة في أحد العينين، الاحتياج لضوء ساطع للقراءة، خفوت واصفرار الألوان، رؤية سيئة أثناء الليل، وتوجد أشكال ودرجات مختلفة من عتامة عدسة العين، إذا كانت العتامة بعيدة عن منتصف عدسة العين فقد لا يشعر المريض بوجود الكتاركت بعينيه.

فترة تكون الكتاركت:

وعن فترة تكون الكتاركت مضى قائلًا: إن ذلك يختلف من شخص لآخر وحتى بين العينين في الشخص الواحد، فمعظم أنواع الكتاركت لدى المرضى كبار السن تتكون على مدار سنوات، وبعض الأنواع الأخرى من الكتاركت لدى المرضى الأصغر سنًّا المصابين بمرض السكر تتكون بسرعة خلال شهور، وقد تسبب تدهور القدرة على الإبصار، ولكن بشكل عام لا يمكن التنبؤ بسرعة تكون الكتاركت في كلا الحالتين.

العلاج بالتدخل الجراحي:

وحول العلاج تابع عبدالله أن الجراحة هي أفضل أسلوب لعلاج الكتاركت، ولا يوجد علاج بالأدوية أو بنظام غذائي أو أي تمارين للعين أو أدوات بصرية يمكنها تحسين أو شفاء الكتاركت، كما أن الحماية من أشعة الشمس يمكنها إبطاء أو منع زيادة انتشار الكتاركت، ويمكن للنظارات الشمسية التي لا تنفذ منها الأشعة فوق البنفسجية أو النظارات الطبية ذات الطبقة المانعة لتلك الأشعة أن تحمى العين.



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