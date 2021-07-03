تناولوا الفواكه المرطبة بكثرة لمواجهة الحر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، أفراد المجتمع إلى الحرص على تناول الفواكه المرطبة، موضحة أن هذه الفواكه تمنح الشعور بالراحة ومواجهة حرارة الجسم، إذ يحتاج الجسم إلى الترطيب الدائم والمستمر وخاصة خلال فصل الصيف، حيث يفقد كميات كبيرة من الماء، والأملاح والمعادن مع العرق، وهنا يأتي دور الفواكه في تعويض الجسم بالسوائل.

تناول سلطة الفواكه:

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن أهم الفواكه المرطبة هي: الجزر، العنب، الأناناس، البطيخ، الفراولة، الخوخ، البرتقال، العنب، المانجو، الجريب فروت، فجميع هذه الفواكه غنية بالعديد من العناصر والفيتامينات، ومواد مضادة للأكسدة، ويمكن تناول هذه الفواكه بمفردها أو في حال وجود أكثر من نوع من هذه الفواكه فإنه يمكن إعداد سلطة فواكه وتناوله في أي وقت، مع الحرص على عدم إضافة السكر، إذ إن معظم هذه الفواكه تحتوي على نسبة جيدة من السكريات الطبيعية.

البطيخ يتصدر الفواكه:

وأوضحت أن البطيخ يتصدر هذه الفواكه في نسبة الماء، فهو يعد أفضل فاكهة صيفية؛ لأنه يحتوي على 92% من الماء، فهو أكثر الأطعمة المرطبة التي يمكن تناولها، وغني بالألياف وفيتامين سي وفيتامين أ والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما يساهم البطيخ في الحماية من خطر الإصابة بمعظم الأمراض، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات، وتبين أيضًا أن البطيخ يحتوي على عنصر تبين أنه يقلل مستويات الكوليسترول في الدم، ويخفف انسداد الشرايين، وبجانب ذلك يحتوي البطيخ على مركبات الفلافونويد، الكاروتين والتريتيربينويد، والتي تتميز بقدرات مضادة للأكسدة تعمل على تدمير الجذور الحرة الضارة في الجسم مما يؤخر مرحلة الشيخوخة.

تناول الماء أهم:

وأكدت الدكتورة جواهر أن تناول الفواكه لا يمنع ولا يعفي من تناول الماء مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يبدأ الشخص الشعور بالعطش عند ارتفاع حرارة الأجواء، وهذه استجابة طبيعية ويجب أن يوليها الفرد كل عناية ولا يتجاهلها، فالجسم يحتاج إلى الماء للتعامل مع الحرارة، فلا يمكن للأعضاء الحيوية أن تعمل بدونها، وبالتالي من المهم الحرص على تناول لترين إلى ثلاثة لترات من الماء هذه الأيام.



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