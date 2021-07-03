الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

ما الفرق بين برنامج ريف والضمان الاجتماعي؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج ريف الفرق بينه وبين حافز والضمان الاجتماعي.

دعم للمزارعين:

ولفت ريف عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم السبت، إلى أنه يقدم دعمًا من الحكومة للمزارعين فقط وليس مثل حافز والضمان الاجتماعي.

قيمة مضافة:

كما أن به قطاع القيمة المضافة ويدعم الأسر المنتجة التي تقدم منتجات زراعية مثل السمن، حيث يدعم برنامج ريف صغار المزارعين ومزارعي المحاصيل البعلية ومربي الماشية والنحالين والسماكين.

ويتم الدعم بعد التحقق من البيانات المقدمة بشكل مكثف؛ لأن الهدف من البرنامج هو بناء تنمية حقيقية في أرياف المملكة بسواعد سكانها.

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