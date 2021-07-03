الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

إيقاف شخص تلفظ على نساء في الرياض بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة الرياض إيقاف شخص تلفظ على مجموعة من النساء بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

تفاصيل الواقعة:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية شخص قام بتصوير مجموعة من النساء وهنّ يمارسن رياضة ركوب الدراجات، وتلفظه بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك أثناء أداء عمله لدى شركة حراسات مدنية في أحد المواقع بالرياض، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

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