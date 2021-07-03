الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

جامعة الشمالية تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية للطلبة غير السعوديين

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح بوابة القبول الإلكترونية للمنح الدراسية الداخلية للطلبة غير السعوديين للعام الجامعي 1443هـ.

موعد القبول:

وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن فتح بوابة القبول سيكون اعتبارًا من يوم الأحد 21/ 11/ 1442هـ إلى يوم الأحد 1/ 12/ 1442هـ.

رابط التسجيل:

ولفتت جامعة الشمالية إلى أنه يمكن التسجيل والاطلاع على شروط وإجراءات القبول زيارة الرابط التالي: هنا.

أهداف المنح الدراسية:

– تعزيز التضامن بين المملكة العربية السعودية ودول العالم

– تعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال

– إعداد علماء متخصصين فاعلين في مجتمعاتهم في جميع التخصصات.

– استقطاب الطلاب المميزين علميًّا، لتحقيق التنوع الثقافي وإثراء البحث العلمي.

– إقامة الروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات التعليمية والهيئات والمؤسسات العلمية في العالم، وتوثيقها لخدمة الإنسانية.

– تعريف طلاب المنح بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية.

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