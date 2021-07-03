- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
محمد بن مسعود - الدمام - تأهل منتخب السعودية لنهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، المقامة في القاهرة، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو الحالي؛ وذلك إثر فوزه على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في أولى مباريات الدور نصف النهائي مساء اليوم السبت.
وتقدم المنتخب السعودي بهدفَين متتاليَين، حملا توقيع الثنائي عبدالله رديف وعبدالعزيز العليوة، قبل أن يقلص منتخب مصر الفارق عن طريق أحمد شريف.
ومع بداية الشوط الثاني أدرك المنتخب المصري التعادل بواسطة أحمد عبدالحميد، لكن منتخب السعودية سجل هدفًا ثالثًا، حصد به بطاقة العبور للمباراة النهائية بأقدام اللاعب صهيب الزيد.
وتُقام المباراة النهائية في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي. وينتظر المنتخب السعودي الفائز من لقاء منتخبَي تونس والجزائر، الذي يجمع بينهما اليوم السبت.
المنتخب السعودي كأس العرب
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 08:36 PMمنتخب السعودية يتأهل لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب
تأهل منتخب السعودية لنهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، المقامة في القاهرة، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو الحالي؛ وذلك إثر فوزه على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في أولى مباريات الدور نصف النهائي مساء اليوم السبت.
وتقدم المنتخب السعودي بهدفَين متتاليَين، حملا توقيع الثنائي عبدالله رديف وعبدالعزيز العليوة، قبل أن يقلص منتخب مصر الفارق عن طريق أحمد شريف.
ومع بداية الشوط الثاني أدرك المنتخب المصري التعادل بواسطة أحمد عبدالحميد، لكن منتخب السعودية سجل هدفًا ثالثًا، حصد به بطاقة العبور للمباراة النهائية بأقدام اللاعب صهيب الزيد.
وتُقام المباراة النهائية في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي. وينتظر المنتخب السعودي الفائز من لقاء منتخبَي تونس والجزائر، الذي يجمع بينهما اليوم السبت.
، منتخب السعودية يتأهل لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب السعودية يتأهل لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.