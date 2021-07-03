، أنباء عن تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم (السبت)، أن سفينة إسرائيلية تجارية تعرضت لهجوم بسلاح غير محدد، في شمال المحيط الهندي.

وأضافت أن طبيعة الهجوم لم تحدد، ولم تتبناه أي جهة إلى الآن.