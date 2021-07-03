شكرا لمتابعة خبر عن " التجارة " : مزاولة مخالفي الإقامة للنشاط التجاري بطريقة غير نظامية يضر بالاقتصاد الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن وجود مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة يترتب عليه أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني.

ويحدث ذلك من خلال مزاولتهم الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية بطريقة غير نظامية والتستر التجاري.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بتشهير وزارة التجارة بمقيم من الجنسية اليمنية لقيامه ببيع شواحن وبطاريات وهواتف مغشوشة في محافظة رفحاء.