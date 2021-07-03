شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار تربوي: سيكون التعليم حضوريًا خلال الفصل القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الدكتور محمد العامري، المستشار التربوي والتعليمي، عن كيفية سير العملية التعليمية والاستعداد لها خلال الفصل القادم ودور الأسرة في إعداد الأبناء لها.

وقال "العامري" أن جزء من الاستثمار لمنظومة التعليم التي حدث بها العديد من الإنجازات في ظل كورونا واستطاعت المحافظة على سلامة طلابها وعلى استمرارية عملية التعليم من خلال شراكة بين التعليم والأسرة.

وعن سير العملية التعليمية، أضاف: "الهدف خلال الفصل القادم أن يكون التعليم حضوريًا كما كان قبل كورونا وهناك تطيعم للفئة من (12- 18 سنة) والتعليم تقوم بعملية التوعية وتقديم النصائح للتأكيد على أهمية اللقاح"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأوضح أنه من أهم الاستعدادت اللي انطلقت استثمار أوقات الطلاب في نشاطات خلال هذا الصيف وتجهيز المعلمين من خلال اللقاح وتجهيز مقرات التعلم وهذه المنظومة بالكامل انطلقت بتتابعية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وتابع: "نجحت الأسرة السعودية في حماية أطفالها وساعدت على استمرارية تعليمهم وكانت الأم داعمة وكذلك الأب ونحن الآن في مرحلة انتقالية جديدة وهذا يحتاج إلى تهيئة نفسية من خلال التوعية الأبناء بالعودة الحضورية".