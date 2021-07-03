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السبعي يكشف عن أسباب ارتفاع نسب الزواج والطلاق في كورونا "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف عضو الجمعية العلمية في القرآن الكريم باسم السبعي، عن أسباب ارتفاع نسب الزواج والطلاق في كورونا.

وقال باسم السبعي خلال مداخلة ببرنامج "في أسبوع"، إن الخير الذي يجنى في ظل أزمة فيروس كورونا هو ارتفاع نسب الزواج، وأيضا قلة تكاليف الزواج التي شجعت الشباب على الإقدام عليه بشئ من العقلانية.

 

وأشار إلى وجود نسبة مخيفة للطلاق بشكل عام، مرجعًا السبب وراء كثرة حالات الطلاق إلى تغير المفاهيم عند الناس وعدم استشعار الزوج والزوجة للميثاق الغليظ ولأهمية التعامل الحسن مع المشاكل التي تواجه الأسرة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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