شكرا لمتابعة خبر عن التعليم والصحة تتفقان على تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة لمَن تتجاوز أعمارهم 12 عاماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارتا الصحة والتعليم عن الاتفاق على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتلقي5 ملايين طالب وطالبة ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر، لقاح كورونا خلال الشهر الحالي.

ويأتي ذلك للتأكيد على الشراكة والتكامل مع الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، كما سيشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن.

وجاء ذلك استعداداً للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونياً.