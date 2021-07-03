شكرا لمتابعة خبر عن " الحج والعمرة " توضح خطوات استرجاع قيمة الحجز المستحقة بعد الإلغاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة خطوات إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل قبل دفع المبلغ المخصص للحملة.

وتضمنت الخطوات الدخول إلى القائمة الرئيسية في الصفحة "الأولى" وستجد أمامك أيقونة "إلغاء الحجز" وتقم بإدخال "رقم الحجز أو رقم الهوية ورقم الجوال"، ثم إدخال رقم التحقق المرسل للجوال.

وتظهر كامل تفاصيل الحجز وبالإمكان إلغاء كامل الحجز أو إلغاء أحد المتقدمين فيه من أيقونة "إلغاء الحجز"، وفي حال تبقى متقدمين في الحجز يتم تعديل قيمة الفاتورة بشكل آلي.

أما عن إلغاء الحجز بعد دفع المبلغ وقبل إصدار التصريح فيتم الدخول إلى القائمة الرئيسية في الصفحة "الأولى" وستجد أمامك أيقونة "إلغاء الحجز" وتقم بإدخال "رقم الحجز أو رقم الهوية ورقم الجوال"، ثم إدخال رقم التحقق المرسل للجوال.

وتظهر كامل تفاصيل الحجز وبالإمكان إلغاء كامل الحجز أو إلغاء أحد المتقدمين فيه من أيقونة "إلغاء الحجز"

وأوضحت الوزارة أيضًا أن هناك 5 خطوات لإلغاء الحجز بعد الدفع وبعد إصدار التصريح وتتضمن إلغاء التصريح عبر منصة "أبشر" من أيقونة "خدماتي"، وبعد ذلك من القائمة الرئيسية في الصفحة الأولى تجد أيقونة "إلغاء الحجز".

يتم بعد ذلك بإدخال "رقم الحجز أو رقم الهوية ورقم الجوال"، ثم إدخال رقم التحقق المرسل للجوال، وتظهر كامل تفاصيل الحجز وبالإمكان إلغاء كامل الحجز أو إلغاء أحد المتقدمين فيه من أيقونة "إلغاء الحجز".

فيما تتضمن خطوات استرجاع قيمة الحجز المستحقة بعد الإلغاء وجود الصفحة الأولي في القائمة الرئيسية وايجاد أيقونة "استعلام عن حجز" ثم يتم إدخال "رقم الحجز أو رقم الهوية أو رقم الجوال"، ويتم بعد ذلك إدخال رقم التحقق المرسل للجوال.

وستظهر كامل تفاصيل الحج والمبلغ المستخق للاسترجاع وستجد أيقونة "استرجاع"، ويتم بعد ذلك الضغط على أيقونة طلب استرجاع وإدخال بيانات الحساب البنكي علمًا بأن التحويل سيام خلال 48 ساعة.