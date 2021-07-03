باسم السبعي يحكي مواقف طريفة وشروطًا غريبة لطلب النساء الطلاق

الرياض - محمد عبدالله - كشف عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم، باسم السبعي، اليوم السبت، عن أسباب ارتفاع نسب الزواج والطلاق، خلال جائحة كورونا، مستعرًضا أغرب أسباب الانفصال بين الزوجين.

وقال السبعي، خالل لقاء ببرنامج «MBC في أسبوع»، إن انخفاض تكاليف الزواج ساعد في إقبال الشباب على الزواج خلال جائحة كورونا، بالإضافة للتغاضي عن بعض العادات الاجتماعية التي كانت تعرقل عملية الزواج.

وروى خلال البرنامج قصة امرأة جاءت تطلب الطلاق من زوجها بسبب واقعة ضرب، وبسؤال الرجل عن هذه الواقعة قال إنه لا يتذكر ذلك، وهو الأمر الذي دفع الزوجة لمحاولة تذكيره بهذه الواقعة، ليتضح أنه مضى عليها 8 سنوات، أنجبا خلالها 3 أبناء.

وفي قصة أخرى، قال السبعي إن هناك امرأة كان لديها قط، فلما جئنا في مجلس الصلح، اشترطت الزوجة سبعة شروط، خمسة منها للقط، واثنين لها.

وأشار إلى أن هناك في جانب الرجال تقصيرًا، فكثير منهم يطالب بحقوقه ولا يؤدي واجباته، وينسى أن الطريق لأخذ الحقوق هو أداء الواجبات.

وحول ارتفاع نسب الطلاق، أكد السبعي أن الزواج غير المرتكز على معرفة جيدة بين الزوجين، سواء من ناحية الأخلاق والأفكار أو غيرهما من الأمور، يعد من الأسباب الرئيسية للطلاق، كما أن عدم استشعار الأزواج للميثاق الغليظ بالزواج يؤدي إلى استسهال فكرة الإقبال على اتخاذ هذه الخطوة.