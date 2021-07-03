«أمانة الشرقية» تنفي تطبيق رسوم الـ230 ريالا

الرياض - محمد عبدالله - نفت أمانة المنطقة الشرقية، السبت، ما يتم تداوله بشأن إصدار مخالفات للمواقف بالدمام بقيمة 230 ريالًا، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأوضحت أمانة الشرقية، في بيان صادر عنها اليوم، أن الرسوم المالية لقيمة المخالفات قد تم إدراجها كما نصت عليه اللوائح والأنظمة بالعقد.

وأكدت الأمانة على أن الشركة ملتزمة بالأنظمة وقد تم تمديد فترة التوعوية للعملاء، والانتهاء من تفعيل الدفع الإلكتروني لبوابات الساحات، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن مخالفة أي مركبة بالدمام.

وأهابت المنطقة الشرقية بتحري الدقة واستقصاء المعلومة من مصادرها.