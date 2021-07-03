توفيت والدته فحنت عليه.. قصة سعودية رعت طفلًا كينيًا 4 أشهر

الرياض - محمد عبدالله - ضربت الممرضة السعودية مريم الشمري أروع أمثلة الرحمة، بعدما رعت طفلًا كينيًا لمدة 4 أشهر بعد وفاة والدته في منطقة حائل.

وقالت مريم، خلال مداخلة عبر قناة «الإخبارية»، إن القصة بدأت عندما تم نقل الطفل إلى مستشفى الولادة والأطفال لارتفاع نسبة «الصفار» في الدم؛ حيث تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له للتأكد من سلامته وتنويمه ومتابعة حالته.

وأضافت الممرضة أنه بعد الاستقرار ومعرفة التفاصيل تبين أن الأم تم نقلها إلى مستشفى الملك خالد وتوفيت أثناء تلقي العلاج؛ ليتم التواصل مع السفارة الكينية لترحيل الطفل لأسرته، مشيرة إلى أن الطفل مكث لديها 4 أشهر قبل ترحيله بسبب ظروف تفشي الجائحة؛ لتقوم بعد ذلك السفارة الكينية بتكريم مريم.