رصد كوكب الزهرة وحوالي 60 نجمًا في سماء المملكة.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - يُرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم السبت، وبداية الليل كوكب الزهرة أمام حوالي 60 نجمًا من عنقود النثرة باتجاه الأفق الشمال الغربي في هذه الليلة من ليالي الصيف.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة, أن كوكب المريخ زار الأسبوع الماضي عنقود النثرة، وسيزور هذه المرة كوكب الزهرة الأكثر سطوعًا للظهور أمام تلك النجوم التي تبعد مسافة حوالي 580 سنة ضوئية في كوكبة السرطان.

وأضاف: أن عنقود النثرة واحد من أقرب العناقيد النجمية للشمس ويحتوي على ما يزيد قليلًا على 1000 نجم، منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي.

وأفاد بأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة، وعرف منذ القِدم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها خلية النحل كونها تشبه السرب من النحل.

وأشار إلى أن رؤية عنقود النثرة أو خلية النحل ستكون تحديًّا من داخل المدن وبالقرب من غروب الشمس والسماء ليست مظلمة تمامًا لذلك هناك حاجة إلى استخدام المنظار لرؤيتها وهي فرصة مثالية للتعرف على هذا العنقود النجمي في أعماق الفضاء