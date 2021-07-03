«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لـ18.2 مليونًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 18.2 مليون جرعة، مشيرة إلى أن 1.69 مليون شخص تلقوا جرعتين.

وقالت وزارة الصحة، إن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة، بلغت 18 مليونًا و257 ألفًا و621 جرعة، مشيرة إلى أن 16 مليونًا و559 ألفًا و296 شخصًا تلقوا جرعة واحدة، فيما تلقى مليون و698 ألفًا و325 شخصًا الجرعة الثانية.

وحثت وزراة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشدّدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت الصحة، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1148) حالة مؤكدة وتعافي (1222) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12199) حالة منها (1364) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (491612) حالة، وحالات التعافي (471550) حالة, فيما تم تسجيل (15) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (7863) حالة.