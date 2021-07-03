«الحج»: 5 خطوات لإلغاء الحجز لحجاج الداخل قبل الدفع وبعده

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الحج والعمرة، السبت، 5 خطوات لإلغاء الحجز لحجاج الداخل، بعد الدفع وبعد إصدار التصريح.

وقالت وزارة الحج، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الخطوات تتمثل في:

إلغاء التصريح عبر منصة «أبشر» من أيقونة خدماتي

من القائمة الرئيسية في الصفحة «الأولى، تجد أيقونة إلغاء الحجز

إدخال رقم الحجز أو رقم الهوية ورقم الجوال

إدخال رقم التحقق المرسل للجوال

تظهر كامل تفاصيل الحجز وبالإمكان إلغاء كامل الحجز أو إلغاء أحد المتقدمين فيه من أيقونة «إلغاء الحجز».