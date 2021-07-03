انخفاض الحالات الحرجة والنشطة لمرضى كورونا بمستشفيات المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن انخفاض في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1364 حالة، بينما تمَّ أمس الجمعة تسجيل 1374 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أنَّ عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا حيث تمَّ تسجيل 12199 حالة، مقارنة مع أمس حيث تمَّ تسجيل 12288 حالة..

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و1222 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت «الصحة» بدأت يوم الاثنين الماضي، إعطاء لقاح كورونا (فايزر) للفئة العمرية من 12 – 18 عاما بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء.

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