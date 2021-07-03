إيقاف شخص تلفظ على مجموعة من النساء بالرياض

الجوف: ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات كورونا صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية... الجوف: دوت الخليج الجوف: دوت الخليج 23 ذو القعدة 1442 هـ 23 ذو القعدة 1442 هـ

اعتدال يكشف تنقلات تنظيم إرهابي كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» عن تحركات لعناصر إحدى التنظيمات المتطرفة والإرهابية بين مناطق مختلفة من الدول... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 ذو القعدة 1442 هـ 23 ذو القعدة 1442 هـ

الصحة السعودية تسجل 1148 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 1148 حالة مؤكدة وتعافي 1222 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 12199... الرياض : محمد العواجي الرياض : محمد العواجي 23 ذو القعدة 1442 هـ 23 ذو القعدة 1442 هـ

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