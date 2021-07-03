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اعتدال يكشف تنقلات تنظيم إرهابي

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كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» عن تحركات لعناصر إحدى التنظيمات المتطرفة والإرهابية بين مناطق مختلفة من الدول التي تشهد صراعات وعدم استقرار، وتبادل الأدوار فيما بينها لصناعة صور مضللة عن قوة وانتشار تنظيمها بلهجات مختلفة.

وأوضح «اعتدال»، عن توصل قسم تحليل الوسائط الرقمية بإدارة البيانات والتحليل لديه، عن كشفه هذه الحيل.

يذكر أن إدارة البيانات والتحليل تخضع كافة إصدارات التنظيمات المتطرفة والإرهابية للرصد الآني وتحليلها بهدف إحباط محاولاتها في الاستقطاب والتجنيد والتمويل، واستغلالها لشبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لهذا الغرض


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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