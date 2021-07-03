اعتدال يكشف تنقلات تنظيم إرهابي

وأوضح «اعتدال»، عن توصل قسم تحليل الوسائط الرقمية بإدارة البيانات والتحليل لديه، عن كشفه هذه الحيل.
يذكر أن إدارة البيانات والتحليل تخضع كافة إصدارات التنظيمات المتطرفة والإرهابية للرصد الآني وتحليلها بهدف إحباط محاولاتها في الاستقطاب والتجنيد والتمويل، واستغلالها لشبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لهذا الغرض
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