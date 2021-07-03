الصحة السعودية تسجل 1148 إصابة جديدة بكورونا

وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد من إنتشار فيروس كورونا.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 491612 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 471550 حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 15 حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7863 حالة
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