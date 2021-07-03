الخطوط السعودية: زيادة السعة المقعدية للرحلات القادمة من الإمارات

قالت شركة الخطوط الجوية السعودية ، إنه يجري العمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات إلى المملكة اليوم وغدا. ودعت الشركة جميع عملائها إلى متابعة المستجدات عبر قنواتها الرسمية. يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت، فجر اليوم، منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من إثيوبيا، والإمارات المتحدة، وفيتنام، وتعليق القدوم من هذه الدول، إضافة إلى أفغانستان، إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين.



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