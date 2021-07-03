السعودية | فريق إستراتيجية دعم الأندية ينظم ورش عمل لشرح معايير وآلية تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول للموسم الرياضي المقبل

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يُنظم فريق إستراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة ورش عمل خاصة بالأندية لشرح معايير وآلية تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2021-2022م، بدءًا من غد وحتى 12 يوليو 2021م، وذلك بمقر معهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وتهدف الورش المكثفة إلى تسليط الضوء على المعايير المستحدثة من مبادرة الحوكمة، بحضور أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، إضافة للأندية الأربعة التي هبطت من دوري الأولى إلى الثانية.

يأتي ذلك سعياً من فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة إلى العمل المشترك مع الأندية، بهدف الإسهام في تطوير منظومة العمل وتطبيق أعلى معايير الحوكمة لديها، لضمان استدامتها إداريًّا وماليًّا.