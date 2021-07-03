السعودية | قاعدة بيانات “اعتدال” تكشف تنقل التنظيمات الإرهابية وتبادل الأدوار فيما بينها لصناعة صور مضللة

المناطق - الرياض

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” عن تحركات لعناصر إحدى التنظيمات المتطرفة والإرهابية بين مناطق مختلفة من الدول التي تشهد صراعات وعدم استقرار، وتبادل الأدوار فيما بينها لصناعة صور مضللة عن قوة وانتشار تنظيمها بلهجات مختلفة.

وتُخضع إدارة البيانات والتحليل إصدارات التنظيمات المتطرفة والإرهابية كافة للرصد الآني وتحليلها بهدف إحباط محاولاتها في الاستقطاب والتجنيد والتمويل واستغلالها لشبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.