أمراض قاتلة رحلت عن السعودية بنسبة 100 % بسبب اللقاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

ذكرت وزارة الصحة أنه كانت هناك أمراض قاتلة رحلت عن المملكة بنسبة 100% بفضل الله، ثم وجود اللقاح الذي ساهم في القضاء عليها.

الدفتيريا:

وأوضحت الصحة عبر حسابها بموقع تويتر، أن الأوبئة هي الدفتيريا وهو مرض بكتيري معدٍ وقاتل يصيب الأنف والحلق، وفي بعض الأحيان الجلد، وتم القضاء عليه باللقاح الثلاثي البكتيري بنسبة 100% عام 2018.

الكزاز:

أما الكزاز فهو مرض بكتيري خطير يؤثر على الجهاز العصبي، ويتسبب في تصلب الفك والفم وعدم القدرة على البلع، وتم القضاء عليه كذلك باللقاح الثلاثي البكتيري سنة 2019.

ودعت الصحة إلى أخذ الخطوة والحصول على لقاح كورونا للقضاء على الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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