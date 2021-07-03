طرق تشجيع الأبناء على التطعيم بأساليب محببة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الطب النفسي الدكتور محمد السليماني، أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم على التطعيم بأساليب محببة بذكر أهمية التطعيم وفوائده على الصحة في الحماية من التعرض للفيروس الشرس، وليس بطريقة التخويف والترهيب.

تفاعل إيجابي للأطفال:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن الأطفال اكتسبوا خبرة صحية وتوعوية كبيرة في التعامل مع كورونا منذ انتشاره قبل عام ونصف العام، وحان الوقت الآن في ضرورة توجيههم بأخذ التطعيم حسب الفئة العمرية التي حددتها وزارة الصحة، ومن وجهة نظري فإن المؤشرات إيجابية في تفاعل الأطفال مع حملة التحصين.

مخاطر السلالات الجديدة:

وأشار إلى أن تحصين الأطفال خلال هذه الفترة تشكل أهمية كبيرة، خصوصًا مع السلالات الجديدة التي بدأت للأسف تصيب الأطفال بشكل واسع، ومستشهدًا في هذا الجانب بإصابات الأطفال التي شهدتها بعض الدول الآسيوية خلال الأيام الماضية، ومن هنا لابد أن يدرك ويعرف الأطفال أن التحصين مهم لتفادي التعرض للفيروس الشرس ومضاعفاته الخطرة، وأن التطعيم حماية للفرد وتعزيز للجهاز المناعي في الجسم.

وقاية من كورونا:

واختتم الدكتور السليماني بقوله: إن التحصين خير وقاية من كورونا وسلالاته الجديدة، وحتى تكون هناك مناعة مجتمعية يجب على الجميع الكبار والأطفال المحددين عمريًّا التحصين، مع التسلح بالتفاؤل والأمل والدعاء بأن يرفع الله الوباء من الأرض.



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