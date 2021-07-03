تقنية الخرج تعلن بدء القبول غدًا في الدبلوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الكلية التقنية بالخرج بدء القبول والتسجيل غداً في برنامج الدبلوم للفصل الأول من العام التدريبي القادم 1443هـ ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد: هنا، ويستمر القبول حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442 هـ .

شروط وتخصصات:

ودعت الكلية المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على بوابة القبول الإلكترونية، وتحرّي الدقة في إدخال البيانات.

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