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شكرا لقرائتكم تقنية الخرج تعلن بدء القبول غدًا في الدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03
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تقنية الخرج تعلن بدء القبول غدًا في الدبلوم
عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الكلية التقنية بالخرج بدء القبول والتسجيل غداً في برنامج الدبلوم للفصل الأول من العام التدريبي القادم 1443هـ ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد: هنا، ويستمر القبول حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442 هـ .
شروط وتخصصات:
ودعت الكلية المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على بوابة القبول الإلكترونية، وتحرّي الدقة في إدخال البيانات.
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